Verdensstjerne undskylder: Det var ikke min mening

Først samlede han det italienske folk under coronakrisen med skønsang i en tom katedral. Så chokerede han ved at neddysse alvorligheden af coronakrisen og opfordre folk til at bryde Italiens coronaregler.

Og nu har operasangeren Andrea Bocelli igen trukket overskrifter i forbindelse med pandemien.

I en video på Facebook undskylder den 61-årige italiener for at have forklejnet alvorligheden af coronavirusset, skriver det italienske nyhedsbureau Ansa.

- Jeg vil oprigtigt talt gerne undskylde, hvis min tale i det italienske senat gjorde nogen ondt, for det var på ingen måde min mening, siger han ifølge Ansa i videoen.

I talen i senatet fortalte Andrea Bocelli blandt andet, at han ikke selv kender nogen, der har været indlagt på en intensivafdeling. Derfor kan coronavirusset ikke have været så alvorligt, som myndighederne ellers har sagt, mente han.

Samtidig opfordrede han folk til at bryde coronarestriktionerne i Italien som kravet om at bære mundbind indenfor.

Begge dele skabte stor italiensk forargelse på sociale medier under hashtagget #BocelliVergognati, der betyder 'Bocelli, skam dig'.

I videoen på Facebook indrømmer Andrea Bocelli, der selv har været smittet af virusset, at han ikke formulerede sig på bedste vis. Men han mener alligevel, at han med talen havde hjertet på rette sted.

- Meningen var at sende et budskab om håb for den kommende tid, hvor børn - først og fremmest - igen kan få en følelse af normalitet. Og hvor de kan se frem til at leve som børn og lege med hinanden og kramme hinanden, siger tenoren i videoen.

Siden coronavirusset ramte Italien, er næsten 250.000 personer blevet smittet, og flere end 35.000 er døde, viser tal fra Johns Hopkins University.