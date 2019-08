Verdensstjerne vækker opsigt: - Hun ligner slet ikke sig selv

Kim Kardashian lancerede i sidste uge en hel ny sminke-kollektion inspireret af 1990´erne. I den forbindelse lagde Kim Kardashian et reklame-billede af sig selv ud på sin Instagram iført den nye sminke. Det har imidlertid fået flere af hendes fans til at reagere. De mener nemlig, at hun slet ikke er til at kende på billedet.

Derfor er der nu masser af spekulationer, der antyder, at billedet kan være udsat for photoshop eller redigeret. Og det er især ansigtet det hele drejer sig om.

Det skriver flere medier heriblandt Page Six

(artiklen fortsætter under billedet)

I kommentar-feltet til billedet , der i øvrigt er liket af 1,6 millioner, er der mange, der peger på, at det er meget svært at genkende Kim Kardashian.

En bruger skriver: 'Hvorfor ligner billedet overhovedet ikke hende?'

En anden bruger skriver: 'Har du lånt din søster, Khloes næse til dette billede.'

En tredje bruger skriver: 'Kim, hvem er det, der er på billedet? Det ser ud, som om du har en rolle i GTA'.

En fjerde bruger skriver: 'Hun ligner slet ikke sig selv.'

En femte bruger skriver: 'Hvor er Kim?'

Og en sjette bruger skriver: 'Hun ser rigtig godt ud. Men hun har garanteret fået plastikopereret næsen. Ikke sandt? Der er noget helt galt'.

En syvende bruger skriver: 'Er jeg den eneste, der ikke kunne genkende hende i løbet af de første 10 sekunder?'

Den 38-årige Kim Kardashians talsmand har til det amerikanske medie Page Six oplyst, at Kim Kardashian ikke ønsker at besvare spørgsmål omkring billedet.

Sæson 17 af ’Keeping Up With the Kardashians’ får premiere på streamningtjenesten hayu mandag den 9. september 2019 – samme dag som i USA.