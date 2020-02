Verdensstjerne viser kæresten frem

Lady Gaga har lagt et ømt billede op af hende og den nye flamme Michael Polansky

I februar 2019 brød Lady Gaga forlovelsen med Christian Carino, og her præcis et år senere viser sangerinden sin nye flamme frem.

Det sker på Instagram, hvor hun har delt følgende billede med sine flere end 39 millioner følgere.

Den 33-årige 'A Star is Born'-stjerne har slået kløerne i Michael Polansky, der er CEO i Parker Group, og til billedet skriver hun:

'Vi havde det så sjovt i Miami. Kærlighed til alle mine små monstre og fans, I er de bedste'.

Det er ikke mere end en måned siden, at rygterne om deres romance begyndte at florere online. De tog til i den netop overståede Super Bowl-weekend, hvor Lady Gaga og den Harvard-uddannede Michael Polansky blev set kysse på en balkon i Miami.

Lady Gaga. Foto: Ritzau Scanpix

Nu har hun valgt at gøre det officielt med et billede, der ikke lader meget være åbent for fortolkning.

Imellem det forliste forhold med Christian Carino og Polansky nåede Lady Gaga at date lydingeniøren Dan Horton. Det holdt dog kun i tre måneder.