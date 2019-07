Verdensstjernens afsløring: Så mange har jeg haft sex med

Den verdenskendte 49-årige sangerinde Mariah Carey har haft både held og uheld i sit kærlighedsliv. Netop nu er hun sammen med sin tidligere back-up-danser Bryan Tanaka, der med sine 36 år er 13 år yngre end Mariah Carey.

Hun har også tidligere haft et forhold til den 38-årige Nick Cannon, som er far til hendes to syv-årige tvillinger, Moroccan og Monroe. De giftede sig, kun otte uger efter de mødte hinanden for 10 år siden. Parret blev dog skilt i 2014. Et par år efter forlovede Mariah Carey sig med den 51-årige milliardær James Packer. Deres drømmebryllup blev dog aflyst i 2016.

Det var i øvrigt også det år, at hun for første gang blev koblet til sin nuværende kæreste, Bryan Tanaka.

Ovenstående er et lille overblik over Mariah Careys partnere gennem de sidste 10-15 år. Men nu afslører hun også i et helt friskt interview i magasinet Cosmopolitan, hvor mange mænd, hun faktisk har dyrket sex med igennem sit liv. Og det er et overraskende antal.

Mariah Carey afslører nu antallet på de mænd, hun har dyrket sex med i sit 49 år lange liv. (Foto: AP)

I interviewet med Cosmopolitan fortæller den verdenskendte sangerinde, at hun faktisk foretrækker kvalitet fremfor kvantitet, og at hun kun har dyrket sex med ganske få mænd i sit 49 år lange liv.

- Jeg har ikke været sammen med så mange. Men det har været en varieret pakke, fortæller Carey og tilføjer:

- Jeg har faktisk kun været sammen med fem i løbet af hele mit liv. Så jeg er helt ærligt lidt snerpet i forhold til så mange andre, afslører Mariah Carey, der dog ikke vil sætte navn på de fem mænd.

Udover de tre mænd nævnt øverst i artiklen, har Mariah Carey også været gift med musikproducenten Tommy Mottola fra 1993 til 1998. Men der mangler stadig en femte mand i regnskabet over, hvem Carey har dyrket sex med i sit liv. Og han er stadig ukendt for offentligheden.