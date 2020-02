Verdensstjernens røgelse dufter som hendes vagina

- En myte siger, at min vagina forandrer mænd, siger den berømte sangerinde

Den 48-årige sangerinde Erykah Badu afslører nu, at hun producerer røgelse, der dufter lige som hendes vagina. Den kontroversielle røgelse, der blandt andet er skabt af hendes egne trusser, skal fra den 20. februar sælges på hendes egen hjemmeside Badu World Market, hvor produktet har fået titlen 'Bad Pussy'.

Det skriver flere medier heriblandt Ten Magazine. Independent og Rolling Stone

Erykah Badu har også lagt et indslag ud på sin Instagram, hvor hun bekræfter historien. Her skriver hun blandt andet følgende:

'Fordi folket fortjener det. 'Bad Pussy'. Kun hos Badu World Market. Ha, ha, ha. Rolling Stone vil ikke skrive om min musik, men de vil gerne fortælle folk på gaderne om min vagina'.

artiklen fortsætter under billedet

- Jeg tog en masse af mine trusser og skar dem op i små stykker og brændte dem. Selv asken fra de brændte trusser er en del af min nye røgelse 'Bad Pussy', siger Erykah Badu til Ten Magazine og tilføjer:

- Der eksisterer en myte, der siger, at min vagina forandrer mænd. De mænd, som jeg forelsker mig i, og de mænd, som forelsker sig i mig, vil både få ændret deres liv og deres jobs, siger Erykah.

I interviewet forklarer Erykah Badu også, at hun altid har lyst til at gå imod strømmen.

- Hvis nogen fortæller mig, at jeg skal gøre noget helt bestemt, får jeg altid lyst til at gå i en helt anden retning.

Erykah Badu under en koncert i USA. Foto: Shutterstock.

Lanceringen af Badus vagina-røgelse følger direkte i sporet på verdensstjernen Gwyneth Paltrow, der for nylig på sin hjemmeside lancerede stearinlys med en duft af hendes egen vagina. Paltrow reklamerede for sit produkt med følgende slogan: Det her lugter af min vagina.

