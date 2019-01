Verdensstjernens uregerlige børn: Heroin og bombetrusler

De fleste forældre har nok oplevet, at deres børn har været trodsige, irriterende eller vanskelige.

Den 69-årige amerikanske sanger Lionel Richie, som har leveret hit efter hit siden 1970'erne, kan muligvis genkende overstående.

Hans tre børn, Sofia Richie, Nicole Richie og Miles Brockman Richie, har alle udvist udadreagerende adfærd i løbet deres liv, som har fået politiet efter dem.

Det skriver Daily Mail tirsdag.

Lionel Ritchie med ungerne. Foto: Fred Eric J. Brown/Ritzau Scanpix

Verdensstjernen har angiveligt en formue på omkring 150 millioner dollars (986 millioner kroner, red), og har kunne give sine børn et liv i luksus. I dag bruger børnene deres tid på den røde løber, Instagram og deltager i diverse amerikanske realityserier.

Men et liv i sus og dus har sat sine spor.

Se også: Kendis-søn anholdt: Dét siger man ikke i en lufthavn

Lørdag kom det nemlig frem at Lionel Richies eneste søn, modellen Miles Brockman Richie, blev anholdt i den engelske lufthavn Heathrow, efter han påstod, at han havde en bombe i tasken, som han ville detonere. Han blev anholdt af politiet og senere løsladt efter at have erkendt forløbet.

Miles Brockman Richie blev anholdt lørdag. Foto: Xavier Collin

Lionel Richies ene datter, 34-årige Nicole Richie, som han adopterede sammen med sin eks-kone Brenda Harvey, har siden hun var i starten af 20'erne haft et ry for at være dårligt selskab.

Se også: Modeller på stribe: Her er alle Biebers damer

Hendes karriere tog for alvor fart i 2003, da hun sammen med hotel-arvingen Paris Hilton lavede det uhyre populære realityprogram 'Simple Life'.

Paris Hilton og Nicole Richie. Foto: Damian Dovarganes

Efter programmet led Nicole Richie et voldsomt vægttab, ligesom hun blev taget for at være i besiddelse af cannabis og heroin, samt at køre i den modsatte retning på motorvejen.

19-årig kendisdatter er blevet hot, hot, hot

Verdensstjernens anden datter, 20-årige Sofia Richie, har blandt andre datet Justin Bieber, Lewis Hamilton og indtil for nyligt 34-årige Scott Disick, som tidligere dannede par med Kourtney Kardashian.

I modsætning til hendes bror og søster har unge Sofia Richie ikke været anholdt. Hun er dog blevet sagsøgt af fotografer og fotostudier for at bruge deres billeder, som også har haft politiets interesse.

I dag lever et turbulent liv i medierne søgelys, da hun dater de mest berømte Hollywoodstjerner. Hun er også model for de dyreste mærker i verden, heriblandt 'Chanel'.

Sofia Richie er dog mest kendt for sin forhold til Scott Disick.