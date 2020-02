Verdensstjerner hængt ud som 'respektløse': Nu forsvarer de sig

Jay-Z og Beyoncé mener selv, at de havde en glimrende forklaring på, hvorfor de ikke rejste sig under nationalsangen ved dette års Super Bowl

Det blev ellers set som en protest, da stjerneparret valgte at blive siddende, mens Demi Lovato indtog scenen for at synge nationalsangen ved dette års Super Bowl.

Det er nemlig kotume, at man lige rejser sig fra stolen, når sangen 'The Star-Spangled Banner' lyder.

Men Beyoncé og Jay-Z fik altså et par stykker til at spærre øjnene op ved at sidde helt stille på deres stole, mens der blev sunget.

Nu fortæller Jay-Z dog, hvad der egentlig var grunden til, at de ikke rejste sig.

Det gør han i en video som TMZ er i besiddelse af, hvor rapperen besøger Columbia University.

- Det var det faktisk ikke (en protest red.), undskyld, lyder det i videoen.

Parret vækkede forargelse ved at blive siddende, mens alle andre stod op. Foto: Ritzau/Scanpix/TMZA

Jay-Z er producer bag alle de musikalske indslag ved det store event, og han forklarede sig med, at både ham og konen straks gik i 'kunstner-mode', så snart de forskellige artister gik i gang.

Da det blev Demi Lovatos tur til at stå på scenen med nationalsangen, var de begge to så langt inde i de forskellige shows, at de ikke tænkte over at rejse sig.

- Vi sidder der, og vi taler om de forskellige shows og lige efter, at Demi kommer ud, sidder vi og taler om, hvor smuk hun ser ud, hvor godt hun lyder, og hvad hun har været igennem for at nå hertil. Det skete bare, forklarede han.

Ifølge rapperen behøvede han ikke lave en protest, fordi Super Bowl i år var så inkluderende med de forskellige artister, der optrådte.