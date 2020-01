Verdensstjernes søn gjort til grin: 'Hvem tror du lige du er?!'

Det er så absolut ikke tiden til at ændre sin accent, hvis man samtidig er en hvid mand.

Det står lysende klart efter Tom Hanks søn Chet Hanks interview på den røde løber ved dette års Golden Globes.

Her præsterede Chet nemlig en hidtil ukendt stemme, da han valgte at tage hele sit interview med en jamaicansk accent, og det faldt absolut ikke i god jord på nettet.

Den 29-årige rapper fik lynhurtigt folk på nakken, der anklagede ham for kulturel appropriation og angreb ham for at have 'hvid mands privilegier'.

I interviewet taler han pænt om sin far, Tom Hanks, men måden han vælger at udtrykke sig på faldt absolut ikke i god jord.

Han har selv lagt interviewet op på sin Instagram, hvor han i mellem de mange kommentarer også har fået en fra sin mor Rita Wilson.

Hun skriver, at det måske er det sjoveste, der er sket den aften.

Da Chet Hanks opdagede, at hans video var gået viralt, og at folk ikke var glade, responderede han på Twitter ved at sige, at han simpelthen ikke troede sine egne øjne.

Her skrev han, at mange var bange for at verden var på kanten af tredje Verdenskrig, men at det var hans video, der havde ramt medierne. Det forstod han slet ikke.

Han valgte da derfor også at smide endnu en video op dagen efter, hvor han endnu en gang bruger sin jamaicanske accent, hvilket ikke gjorde folk på de sociale medier glade.

Det lader dog til, at Chet Hanks er aldeles ligeglad.

Chet var med til dette års Golden Globes fordi hans far skulle hædres med en pris for sin indsats i branchen gennem hele livet.

Med sig havde Tom Hanks sin kone Rita Wilson, Chet Hanks og Colin Hanks.