Verdensstjernes vilde skilsmisse

Den tidligere skuespiller og nuværende modedesigner Mary-Kate Olsen vil nu skilles fra sin ægtemand, den velhavende Pierre Olivier Sarkozy, der i øvrigt er halvbror til den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy. Og for Mary-Kate Olsen kan det ikke gå hurtigt nok.

Den kendte modedesigner er imidlertid røget ind i en uventet forhindring på grund af coronakrisen, og hun har derfor bedt om at få en såkaldt nødretskendelse, så der kan komme skub i tingene.

Det skriver flere medier, heriblandt TMZ, Harpers Bazaar og Cosmopolitan

Ægteparret Mary-Kate og Pierre er her fotograferet for to år siden. Foto: Getty Images.

Ifølge TMZ, der har fået adgang til dokumenter i sagen, fortæller Mary-Kate, at hendes advokat har fået en mail fra hendes ægtemand, Pierre Olivier Sarkozys, advokater i denne uge, der har givet hende en deadline sat til 18. maj, hvor hun skal have fjernet alle sine ejendele fra parrets lejlighed i New York.

Mary-Kate Olsen hævder ifølge TMZ, at Pierre Olivier Sarkozy forsøger at tvinge hende ud af lejligheden, fordi han også har opsagt lejemålet uden hendes viden.

Den 33-årige modedesigner har ifølge TMZ skrevet til sin ægtemand og bedt om udsættelse til 30. maj med henblik på at fjerne sine ejendele. Men han har ifølge Mary-Kate Olsen ikke svaret på hendes opfordring.

Her ses de berømte mode-tvillinger Ashley og Mary-Kate Olsen i New York sidste år. Foto: Shutterstock

I dokumenterne i sagen, som TMZ har fået adgang til, fortæller Mary-Kate Olsen i øvrigt, at hun ikke kan opfylde sin ægtemands deadline til 18. maj på grund af diverse coronarestriktioner i New York, der er hårdt ramt af coronavirus.

Ved at indgive en anmodning om skilsmisse kan Mary-Kate Olsen beskytte sine ejendele ifølge TMZ. Det vil nemlig automatisk sætte en retskendelse i gang, der vil forhindre hendes ægtemand fra at fjerne hendes ejendele.

Den 33-årige modedesigner fortæller i øvrigt, at hun allerede 17. april indgav en anmodning om skilsmisse. Men fra myndighederne i New York fik hun at vide, at retssystemet i New York ikke tager imod skilsmisse-anmodninger i øjeblikket på grund af coronapandemien i New York - kun i særlige nødstilfælde.

Derfor har Mary-Kate Olsen bedt om en såkaldt nødretskendelse, der kan give hende ret til at søge skilsmisse.

Mary-Kate Olsen og den franske bankmand Pierre Olivier Sarkozy blev gift i 2015 i forbindelse med en intim ceremoni på Manhattan i New York. De begyndte at date hinanden tilbage i 2012.

Ashley og Mary-Kate i 2004. Foto: Shutterstock

Kendt barneskuespiller

Mary-Kate Olsen var i øvrigt sammen med sin tvillingesøster, Ashley, i mange år en meget kendt barneskuespiller. Tvillingepigerne har medvirket i et hav af film og tv-serier. Og de fortsatte begge karrieren som skuespillere ind i voksenlivet. De besluttede dog begge i 2012 at afslutte deres karrierer som skuespillere, så de kunne koncentrere sig om deres karriere i modebranchen, hvor de blandt andet i fælleskab har skabt det luksuriøse tøjmærke 'The Row'.