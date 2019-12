Verdenstjernes film flopper

Efter kun at have indhentet 33,5 millioner kroner i sin åbningsweekend kan man ikke sige, at 89-årige Clint Eastwoods nye film 'Richard Jewell' har klaret sig godt.

Filmen, der har kostet omkring 301,5 millioner kroner at producere, kan således betegnes som et regulært flop.

Til sammenligning har Eastwoods bedste produktioner klaret sig en hel del bedre, hvor 'American Sniper' formåede at indbringe hele 596,7 millioner dollars sin første weekend og 'Sully' fra 2016 skrabede 234,6 millioner sammen, skriver Fox News.

En amerikansk tragedie

'Richard Jewell' handler om en sikkerhedsvagt af sammen navn, der ved Centennial Olympic Park fandt en bombe og fik evakueret folk fra stedet.

En person døde mens 111 personer blev skadet, da bomben sprængte. Først blev Richard Jewell hyldet som en helt, men senere kom det frem, at FBI undersøgte ham som en mulig gerningsmand.

Tre måneder efter episoden, da sikkerhedsvagtens liv var blevet endevendt af både presse og myndigheder, blev han frikendt for mistanke.

