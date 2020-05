Dj'en Aviciis familie arbejder aktivt for at hjælpe mennesker, der ikke længere ønsker at leve

Tim Bergling, bedre kendt som Avicii, døde 20. april 2018 i en alder af bare 28 år.

I et stort interview med Billboard fortæller den afdøde DJ's far, Klas, om tabet af den verdensberømte søn.

- I tiden efter hans død fik vi sådan en smuk respons. Vi har ikke modtaget negative beskeder. Vi åbnede et website, hvor fans kunne skrive om deres følelser, og jeg vil mene, at der er en meget god og positiv atmosfære omkring Tim, og hvad han stod for, siger far Klas.

- Han var meget direkte, meget ærlig; han var sjov på en meget diskret måde. Han havde en stor passion for naturen, dyr og retfærdighed. Han kunne ikke lide uretfærdighed. Vi savner ham helt vildt.

Sidste år samledes kendte artister som Adam Lambert, David Guetta, Rita Ora og flere til en mindekoncert for svenskeren i Stockholm. Her blev der samlet penge ind på vegne af The Tim Bergling Foundation, der blev etableret af den efterladte familie efter hans død.

Klas Bergling har stiftet The Tim Bergling Foundation. Foto: Ritzau Scanpix

Her forsøger man at skabe mere opmærksomhed omkring psykiske sygdomme og skaffe penge til relevante organisationer og eksperters forskning.

- Vi har stor tiltro til de organisationer, vi arbejder med. De har eksperter, og det er dem, der guider os. Dét, vi har fokuseret på, er at hjælpe to organisationer med at stable en 24/7, 365 dage om året hotline på benene, fordi det ikke eksisterer her i Sverige. Det er meget mærkeligt. Jeg burde ikke kritisere regeringen, men vi mangler det virkelig, forklarer han.

Han håber, at en hotline kan gøre forskellen for nogen, der har brug for det.

- Vi har fået breve fra fans, der har lydt 'Tim reddede mit liv'. Jeg håber virkelig, at disse hotlines kan forhindre selvmord og hjælpe dem, der overvejer det, siger han.

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker:

Hos Livslinien kan du – alle årets dage fra klokken 11 til 5 – få en rådgivende samtale.

Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201.