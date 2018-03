Victorias pivfrække A-kæde i nyt lingeri

Undertøjs-giganten Victoria's Secret har ikke besvær med at finde flotte modeller til at vise varerne frem.

Det er bare med at gribe ned i bunken af emner, og forleden var en del af A-kæden trukket i mærkets nye lingeri-linje med fokus på de stropløse brystholdere.

Udvalgt var den danske model Josephine Skriver sammen med svenske Elsa Hosk og Taylor Hill, Romee Strijd, Jasmine Tookes og Lais Ribeiro.

Se det flotte hold på billederne herunder. Josephine Skriver står som nummer fire fra venstre på det øverste billede. Nummer to fra højre på billedet neden under.

Et opslag delt af Victoria's Secret (@victoriassecret) den 20. Feb, 2018 kl. 8.59 PST

Et opslag delt af Victoria's Secret (@victoriassecret) den 21. Feb, 2018 kl. 4.20 PST

'Hele dagen. Hele natten. Altid. Den sexede stropløse holder det oppe. Tror du ikke på det? Prøv det', skriver branded under hashtagget #Keep up the sexy'

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Foto0: All Over Press

Foto: All Over Press

Et opslag delt af Victoria's Secret (@victoriassecret) den 28. Feb, 2018 kl. 5.42 PST

Et opslag delt af Victoria's Secret (@victoriassecret) den 4. Mar, 2018 kl. 5.37 PST

Tilsammen har modellerne 25 millioner 'følgere' på Instagram - med amerikanske Taylor Hill som topscorer med alene 10 millioner.

Hun debuterede for Victoria's Secret i 2014, og året efter blev hun Model of the Year ved Fashion Media Awards.

Men danske Josephine Skriver har nu også det, der skal til, selvom hun med 4,8 mio. 'følgere' endnu har et stykke vej op til kollegaen.

Potentialet til at tiltrække sig flere er så afgjort til stede med billeder som herunder.

Et opslag delt af Josephine Skriver (@josephineskriver) den 19. Feb, 2018 kl. 10.41 PST

Et opslag delt af Josephine Skriver (@josephineskriver) den 3. Mar, 2018 kl. 2.18 PST

Et opslag delt af Josephine Skriver (@josephineskriver) den 6. Feb, 2018 kl. 7.48 PST

Et opslag delt af Josephine Skriver (@josephineskriver) den 24. Nov, 2017 kl. 6.41 PST