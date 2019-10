Victoria's Secrets første størrelse 44 model nogensinde

Det amerikanske undertøjsfirma Victoria's Secret er verdens førende undertøjsfirma, der især er kendt for sine slanke modeller, der jævnligt går catwalk ved store modeshows iført store englevinger, som er firmaets kendetegn. Men nu springer modellen Ali Tate Cutler ud som Victoria's Secret første størrelse 44 model nogensinde.

Det skriver flere medier heriblandt Independent

Ali Tate Cutler afslører også den store nyhed på sin Instagram, hvor hun skriver følgende:

'Ved lanceringen i dag for Victoria's Secrets og Bluebella i deres hovedforretning i New York, er jeg den første størrelse 44 model for Victoria's Secrets. Selv om jeg er meget beæret over at arbejde for et brand, som jeg har beundret, siden jeg var teenager, er det her også et stort skridt i den rigtige retning for kvindekroppen.'

Victoria's Secret har tidligere benyttet såkaldte plus size-modeller, men aldrig på en så fremtrædende måde, som Ali Tate Cutler vil blive eksponeret i undertøjsfirmaets butikker.

I et interview med mediet E!News fortæller Ali Tate Cutler omkring sine forhåbninger for kampagnen.

'Størrelse 44 er faktisk den mest almindelige størrelse for kvinder i USA, og jeg tror, at vi skal mere af den størrelse i medierne og i modebranchen. Det er jo den størrelse, de fleste kvinder bruger. Derfor skal disse kvinder også repræsenteres mere retfærdigt både i modebranchen og hos medierne, fortæller Ali Tate Cutler.

Ali Tate Cutler er stolt over at repræsentere Victoria's Secret. (Foto: Shutterstock)