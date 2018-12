Viggo Mortensen indrømmer: Kæmper med kiloene

I begyndelsen af det nye år kan Viggo Mortensen ses i filmen 'Green Book', som Peter Farrelly har instrueret.

Her spiller den 60-årige dansker rollen som en lettere overvægtige småkriminelle dørmand Tony Lip, der får job som chauffør for den fintfølende afro-amerikanske koncertpianist Don Shirley, der skal på koncertturné i de raceadskilte sydstater i USA i 1960'erne.

Se også: Viggo Mortensen i modvind: Brugte 'n-ordet'

Mens skuespillet ligger lige til højrebenet for Mortensen, så er det langt fra naturligt for ham at være halvfed. Danskeren har altid holdt den slanke linje, og derfor var det lidt af en udfordring for ham at skulle tage de godt 20 kilo på, som rollen krævede. Der skulle indtages mængde mad med masser af kalorier.

- Jeg kunne virkelig godt lide det i starten. Men efter et stykke tid blev jeg træt af at skulle spise sådanne mængder. I weekenderne havde jeg en tendens til at vende tilbage til mine egne vaner, og når jeg kom til optagelsen om mandagen, klagede de kostumeansvarlige over, at bukserne var lidt løse, siger Viggo Mortensen med et grin til den svenske avis Aftonbladet.

Kuren mod de løse bukser var enkelt.

- Jeg blev tvunget til at indtage pizza og donuts, fortæller han.

Så tyk har du aldrig set verdensstjernen: Kan du kende ham?

Med rigelige mængder mad lykkedes det Viggo Mortensen at tage de 20 kilo på til at fylde Tony Lips bukser ud. Til gengæld har det været mere end svært for ham at komme i sine egne igen.

- Vi afsluttede optagelserne i januar. For nylig modtog jeg en mail fra Peter (Farrelly, red.) hvor han skrev, at jeg måtte have tabt mig nu. Jeg svarede, at jeg indtil videre har jeg formået at tabe to kilo, siger Viggo Mortensen og konstaterer tørt:

- Det er kan mærkes, at man ikke er 20 år længere.

Viggo Mortensen er nomineret til en Golden Globe for sin rolle som Tony Lip i kategorien bedste skuespiller i en komediefilm. 'Green Book'. er også nomineret i kategorien for bedste komediefilm.

Se også: Viggo Mortensen er nomineret til Golden Globe

Golden Globe-showet løber af stablen 6. januar i USA - hvilket er natten til 7. januar dansk tid. Det bliver uddeling nummer 76.

'Green Book' har dansk premiere 21. februar 2019.