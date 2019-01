Vikingekongen er kommet på Instagram: Hans fans er ellevilde

9. januar vil blive kendt som en vigtig dag i vikingekalenderen. Det var nemlig dagen, hvor den australske skuespiller Travis Fimmel alias vikingekongen Regnar Lodbrog i HBO-serien 'Vikings' lagde sit første og ind til videre eneste billede ud på instagram. Travis Fimmel har ellers tidligere sagt, at han aldrig kunne drømme om at komme på de sociale medier, som han kalder 'shit'. Det fortalte han mediet Today tilbage i 2014.

'Jeg laver ikke al det der computer-halløj. Jeg er ikke på Instagram og Facebook. Jeg bryder mig ikke om al det 'shit'. Jeg er en stille og rolig person. Der er bare nogle personer, der ønsker at blive set hele tiden. Mit liv er ikke interessant nok til at komme på internettet', forklarede Travis Simmel dengang.

Men nu har piben tilsyneladende fået en anden lyd. Vikingekongen sprang nemlig ud på Instagram for to dage siden. Og hvilken debut. Han lagde kun et enkelt billede ud af sig selv, hvor ham med sort tus i panden har skrevet: 'Hej insta. Det er mig.'

Det skriver flere medier, heriblandt Metro

Billedet har på kun et par dage fået 195.000 likes. Og på to dage har Travis Fimmel fået hele 710.000 følgere. En svimlende succes.

Flere af Travis Fimmels skuespilkolleger fra tv-serien 'Vikings' er overraskede over Travis Fimmels pludselige ankomst på de sociale medier, hvor de har hilst ham velkommen både med morskab og ironiske kommentarer.

Den danske skuespiller Alex Høgh Andersen, der spiller vikingekongen Regnar Lodbrogs søn i den ekstremt populære tv-serie, lagde f.eks. et opslag ud i en story på Instagram, hvor han skrev følgende:

'Far er endelig kommet på insta. Jeg troede aldrig, at det ville ske. Følg ham og spam hans flotte bagdel i småstykker'

Den australske skuespiller Alyssa Sutherland, der spiller rollen som dronning Aslaug, Regnar Lodbrogs kone i tv-serien 'Vikings', noterede også den store begivenhed med et morsomt indslag på sin Instagram-profil: Hun skrev følgende til sin kollega og ven:

'Der er få ting, der har været helt sikkert her i livet. Tyngdekraften, at solen står op i øst, og at jeg aldrig kan stoppe med blot et par få Dorritos-chips - og at Travis Fimmel ikke er på de sociale medier...

Vent lidt. What the fuck. @travisfimmel.

Jeg tror, at jeg vil begynde at tro på, at jorden er flad.'

Den canadiske skuespiller Alexander Ludvig, der i tv-serien 'Vikings' spiller rollen som Regnar Lodbrogs første søn, Bjørn Ironside, skrev personligt i kommentarfeltet til Travis Fimmels nye og eneste billede på Instagram følgende:

'Ow owwwwwww You sexy beast me so hornyyy'(Der kan oversættes således: Wow. Dit sexede dyr. Jeg bliver så liderlig)

Travis Fimmel har i øvrigt ikke selv været ude offentligt og forklare, hvorfor han nu er sprunget på instagram. Om det er et væddemål eller en joke, eller om han i fremtiden har tænkt sig at være aktiv på instagram er derfor stadig et ubesvaret spørgsmål.

Travis Fimmels mange fans er ellevilde med vikingekongens debut og har sammenlagt skrevet mere end 15.000 kommentarer til billedet. Og langt størstedelen af kommentarerne roser Travis Fimmel til skyerne.

Regnar Lodbrog døde i øvrigt i fjerde sæson af tv-serien 'Vikings'. Netop nu er femte sæson af tv-serien aktuel på HBO Nordic, hvor man også kan se alle de tidligere afsnit.