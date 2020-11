Vil ikke have sex med sin mand: - Måske lyder det lidt mærkeligt

Meghan Trainor kan ikke få sig selv til at have sex med sin mand, mens hun er gravid med parrets første barn

Der sker ikke meget intimt mellem Meghan Trainor og manden, Daryl Sabara, i de her dage.

Hun er lige nu gravid med parrets første barn, og hun har derfor svoret ikke at have sex med sin 28-årige mand.

Det fortæller den 26-årige sangerinde til det amerikanske medie US Weekly.

- Måske lyder det lidt mærkeligt, men jeg kan ikke have sex, mens vores søn er i mellem os. Alle mine graviditets-apps siger, at det føles virkelig godt, men alt jeg kan tænke på, er at der er en lille dreng i min mave, fortæller Meghan Trainor.

Meghan Trainor sammen med manden, Daryl Sabara, til 2019-udgaven af Grammy Awards. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Selvom parret ikke er intime med hinanden, så går det fantastisk i deres forhold. Faktisk så godt, at hendes veninder spørger, hvor man finder en fyr som ham.

Den prisvindende sangerinde annoncerede i oktober, at hun var gravid, hvor hun delte et jule-inspireret billede på Instagram.

'I ved, hvor længe jeg har villet have det her! Daryl Sabara og jeg er oven ud lykkelige og spændte på at møde den her lille skønhed i starten af næste år. Vi er GRAVIDE!,' skriver hun.

Meghan Trainor, der for alvor slog i gennem med hittet 'All About That Bass' i 2014, blev gift med skuespilleren Daryl Sabara i 2018, præcist et år efter de blev forlovede.

- Jeg er bare helt besat af ham, og han er ekstremt romantisk omkring alt, fortalte en dybt forelsket Meghan Trainor til E! News i februar.

De mødte hinanden til en fest i Los Angeles og startede med at date to år senere.

Daryl Sabara er mest kendt for rollen som Juni Cortez i film-serien 'Spy Kids' fra starten af årtusindskiftet.

Meghan Trainor har netop udgivet julealbummet 'A Very Trainor Christmas', som hun kan håbe kommer til at blive hørt meget over julen, mens hun og manden venter deres første barn.

