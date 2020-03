Vil tilbage i Playboy: - Brysterne er de samme

Alder er ingen hindring, når det kommer til at være forsidepige hos det populære magasin Playboy.

I hvert fald ikke, hvis du spørger musikeren Dolly Parton.

I et nyt interview med 60 minutes Australia har den 74-årige stjerne afsløret, at hun ikke har nogen planer om at trække sig fra musikbranchen, og hun kunne da også sagtens se sig selv genopføre sit kendte cover fra magasinet Playboy, når hun har fødselsdag næste gang.

- Jeg har ingen planer om at trække mig tilbage. Jeg er blevet 74, og jeg planlægger at være på forsiden af Playboy Magazine igen. Jeg var der jo for mange år siden, og det var virkelig sjovt, hvis de er friske, det ved jeg ikke, om de er, men jeg ville da gerne være på forsiden, når jeg er 75.

I interviewet bliver hun spurgt, om hun har tænkt sig at tage det samme sæt tøj på, som hun havde første gang.

- Måske! Jeg kunne sikkert godt bruge det. Mine bryster ser jo ud på samme måde, lyder det friskt.

Dolly Parton var på forsiden i oktober 1978, da hun var 32 år gammel.

Hun havde det ikoniske Playboy kanin-kostume på med tilhørende ører. Hun var den første countrystjerne, der var på forsiden.