Vild fest: - Jeg blev skudt

I weekenden var rapperne Megan Thee Stallion og Tory Lanez indblandet i en bizar sag, hvor en fest udviklede sig hidsigt. Naboerne hørte skud og tilkaldte politiet, der fandt et ulovligt våben i Tory Lanez' bil.

Heri sad også en blødende Megan Thee Stallion og en tredje ikke-identificeret kvinde. Megan skulle have skåret sig på et stykke glas og blev fragtet til hospitalet, mens Tory Lanez blev anholdt.

Nu har sagen udviklet sig. 25-årige Megan Thee Stallion, hvis borgerlige navn er Megan Jovon Ruth Pete, har valgt at stå frem og fortælle, at hun ikke skar sig på glas, men faktisk blev skudt. Til politiets store overraskelse.

'Det narrativ, der er kommet frem vedrørende hændelserne søndag morgen, er forkert, og jeg vil gerne fortælle sandheden. Søndag morgen fik jeg skudsår som følge af en kriminel handling, der blev begået mod mig med den intention at skade mig fysisk', skriver hun på Instagram, hvor hun fortsætter:

'Jeg blev aldrig arresteret, betjentene kørte mig til hospitalet, hvor jeg fik bortopereret kuglerne. Jeg er utroligt glad for at være i live, og det forventes, at jeg kommer mig helt, men det var vigtigt for mig at skabe klarhed over detaljerne fra denne tragiske nat'.

Megan Thee Stallion ved American Music Awards sidste år. Foto: Ritzau Scanpix

Politiet undrer sig

Den beskrivelse vækker overraskelse hos politiet i Los Angeles. Her fastslår man over for TMZ, at det ikke er den version, man har fået.

- Da Megan Thee var med politiet, fortalte hun ikke, at hun var offer for en kriminel handling. Og på nuværende tidspunkt har vi ikke hørt andet fra hende, siger en talsmand for politiet.

TMZ har også fået adgang til en video fra øjeblikket, hvor Tory Lanez bliver anholdt. Her ligger han på jorden, imens Megan Thee Stallion bliver bedt om at forlade bilen og gå hen mod politiet. Ved hvert skridt efterlader hun sig et blodspor.

Samme aften var hun til poolparty, og hun viste bikinien frem på Instagram blot timer før, hun angiveligt blev skudt:



Musiksitet NME kan berette, at Tory Lanez blev fragtet til en politistation i Los Angeles, hvor han betalte en kaution på 229.000 kroner. Søndag morgen klokken 10.05 blev han derfor løsladt. Det vides ikke, hvem der affyrede skuddene.

Ifølge NME skal sagen for retten i Los Angeles 13. oktober.

Tory Lanez har udgivet tre album og sangene 'Say It' og 'Luv' peakede som nummer 23 og 19 på den prestigefyldte Billboard Hot 100. Han har også en dansk forbindelse, da han var med på den danske teenager Chris Burtons sang 'What Sucks About Love', der udkom sidste år.

Megan Thee Stallion gik i 2020 viralt med singlen 'Savage' på mediet TikTok og opnåede en førsteplads på Billboard Hot 100. Hun har vundet flere priser for sin musik.