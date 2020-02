Vild forvandling: Ikke set i 18 år

Det røde hår har ellers været Sharon Osbournes kendetegn de sidste 18 år, men nu er det simpelthen slut.

Det deler stjernens frisør, der også har ordnet hår på skuespilleren Jane Fonda, i et opslag på Instagram.

Jack Martin deler i opslaget et billede af 67-årige Sharon med det flotte røde hår på den ene side og stjernens naturlige hvide hårfarve på den anden side.

'Sharon har 100 procent hvidt hår, og hun farvede det en gang om ugen, så det fik en mørk, rød farve. Det har hun gjort de sidste 18 år', skriver han indledningsvist.

Sharon har til Jack Martin forklaret, at hun gerne ville have lavet den transformation for mange år siden, men hver gang hun tidligere prøvede at få sin naturlige hårfarve frem, er det gået galt.

'Sharon var træt af at farve sit hår en gang om ugen, og det blev hun nødt til, fordi hun næsten lavede tv hver dag som vært på CBS' 'The Talk'. Jeg lovede ikke Sharon noget, men jeg fortalte hende, at jeg ville gøre mit bedste. Det tog mig otte timer fra start til slut, så hun ikke længere behøver farve sit hår. Jeg havde en skøn dag sammen med denne skønne og søde sjæl, skriver han.

Sharon er gift med Ozzy Osbourne. De har været sammen siden 1982.