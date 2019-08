Vild forvandling: Ni kilo tyndere og med kridhvide tænder

Den 59-årige Simon Cowell er en af verdens mest kendte tv-stjerner på grund af sin rolle som dommer i diverse 'X Factor'-programmer og 'Britain's Got Talent' og 'America's Got Talent'.

Derfor er der også altid uhyre meget opmærksomhed på hans fysiske fremtræden, hans tøj og f.eks. hans vægt. Og naturligvis lagde journalister og fotografer straks mærke til, at han i går mødte op på den røde løber til kvartfinalerne på 'America's Got Talent' i en meget slankere udgave, end man normalt er vant til at se ham.

Det skriver flere medier heriblandt The Sun.

Til venstre Simon Cowell for et år siden. Til højre netop nu og ni kilo tyndere og med kridhvide tænder. (Foto: Mega og Ghetty Images)

Simon Cowell har faktisk tabt nøjagtigt ni kilo på kun et år. Og i går smilede han også venligt til pressen med nogle usædvanligt blændende hvide tænder. Om Simon Cowell har fået bleget sine sine tænder hvide er dog uvist. Men meget tyder på det.

Allerede tilbage i oktober 2017 blev Simon Cowell klar over, at han var nødt til at ændre sin livsstil. Dengang faldt han pludselig ned ad nogle trapper midt om natten. Han blev i hast kørt til et hospital for at blive behandlet. Efterfølgende forklarede lægerne ham, at han var nødt til at ændre sin diæt fra pølser, hamburgers og syltetøjsmadder til nogle mere sunde fødevarer. Og han fik også besked på, at han skulle sove meget længere i stedet for at være vågen det meste af natten.

Den helbredsmæssige forskrækkelse fik senere Simon Cowell til at blive veganer. Og herefter raslede hans vægt ned.

Simon Cowell har tidligere fortalt den britiske avis, at han i sin mere overvægtige periode ville give sig selv skønheds-karakteren 8. Men nu mener han selv, at han er røget helt op på et 11 tal. Vi lader det være op til læserne selv at vurdere, hvor han ligger på skalaen.