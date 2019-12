Vild forvandling: Se verdensstjerne i bar mave

David Walliams, der er dommer i tv-programmet 'Britain's Got Talent, har på Twitter gjort grin med sin kollega og ven Simon Cowell på grund af hans store vægttab i forbindelse med et skift til veganer-kost. På Twitter har David Walliams lagt hele to billeder ud af Simon Cowell i bar mave under hans årlige juleferie på Barbados netop nu.

Til det første billede skriver David Walliams kort og godt: 'Tynd kælling',

Simon Cowell er udover 'Britain's Got Talent' også hovedmanden bag det populære program 'X Factor'. Han blev i øvrigt også et meget kendt ansigt i USA som dommer i 'American Idol'.

Den 60-årige Simon Cowell skiftede tidligere i år sin normale diæt ud med sin nye veganske livsstil efter råd fra en læge. Og på billederne på Barbados er det tydeligt, at veganer-diæten har haft en stor betydning for hans nuværende vægt. Han fremstår nu meget tyndere og med mere faste muskler.

Til sit andet billede på Twitter af Simon Cowell i bar mave skrev David Walliams: 'Veganerdiæt - min bare røv.'

Til Ellen De Generes tv-show har Cowell tidligere forklaret: - Jeg besøgte en læge i London, og han lavede en række test på mig. Og en måned efter var jeg på den værste diæt i mit liv, lød det fra Simon Cowell med et smil på læben.

Simon Cowell har i øvrigt også tidligere sagt, at hans nye vægttab er sket, fordi han ønsker at være mere adræt i sin omgang med sin fem-årige søn Eric og sin partner, 42-årige Lauren Silverman.

Den 60-årige Simon Cowell har i øvrigt tabt sig ni kilo.