Vild luksus til 252 millioner kroner

Jennifer Lopez og Alex Rodriguez har haft den store pung fremme og sikret sig en ny bolig i Miami, Florida. Det skriver flere medier - heriblandt TMZ og Daily Mail.

40.000.000 dollars - godt 252 millioner kroner - blev luksusvillaen udbudt til, da den kom på markedet. Det fremgår af salgsopstillingen.

Det vides ikke, om parret har betalt den fulde pris for huset, der er på 1371 kvadratmeter fordelt på to etager og ligger på en 3716 kvadratmeter stor grund.

Det er vild luksus, parret er blevet ejerne af. Foto: Miami MLS

I hjemmet får de udsigt over Biscayne Bay, mens de også har 12 badeværelser, ti soveværelser, elevator, bibliotek, vin-rum, to store terrasser at slå sig løs på. Derudover får de blandt andet også en kæmpe pool og et stort walk-in-closet.

Parret ejer i forvejen et andet stort hjem i Miami, og det vides dog ifølge TMZ ikke, om de har købt luksusvillaen for at bo i den - eller om de bare vil sælge den videre i håbet om at score en gevinst.

51-årige Jennifer Lopez, der blandt andet er skuespiller, sanger og forretningskvinde, og 45-årige Alex Rodriguez, der bliver anset som en af de bedste baseball-spillere nogensinde, fandt sammen i 2017, og i marts sidste år blev de forlovet.

Se det luksuriøse hjem herunder: