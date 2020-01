Vild nytårsaften: Kylie præsenterer barm

Den kun 22-årige multimillionær Kylie Jenner, der udover at være model også deltager i reality-programmet 'Keeping Up With The Kardashians', holdt en vild Nytårsaften sammen med sine venner på natklubben Delilah i Los Angeles, hvor der blev serveret tequilla i stride strømme.

Det skriver flere medier heriblandt Elle og Insider

Det blev en usædvanlig vild nytårsaften. Og det beviser Kylie selv med to afslørende billeder på Instagram, hvor hun er iført sin lækre sølvkjole.

På det ene billede er Kylie angiveligt ved at lave en brystsmutter eller også præsenterer hun simpelthen sin egen barm for fotografen. Det siger hun ikke noget om. Men til billedet skriver hun kort og godt:

'Når du bliver ramt af tequilla'.

På det andet billede holder Kylie sin mobiltelefon foran sit ansigt, mens der sidder en fyr iført hvid t-shirt, der er ved at drikke et glas tequilla med den ene hånd, mens han har en hel flaske tequilla i den anden hånd. (Hvis man skal se begge billeder, skal man trykke på pilen i den ene side af billedet)

Kylie Jenner, der i øjeblikket er single, tilbragte Julen sammen med sin eks-kæreste Travis Scott, der også er far til hendes barn Stormi. Men det skete udelukkende for datterens skyld. Travis og Kylie har bekræftet, at de stoppede deres forhold tilbage i oktober måned.