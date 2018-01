Vildbasse ønsker splitternøgent godt nytår

'Korsettet af... klar til 2018'.

Sådan skriver den amerikanske starlet Gabi Grecko i forbindelse med de nye billeder, hun har lagt på Instagram.

Splitternøgne billeder (se herunder) vel og mærke - kun med dekorative midler til at skjule herlighederne.

'Mit nye liv som robot': Sexbombe bryder nytårsforsæt med bizar video

Sådan er det jo med de sociale medier. Total nøgenhed er forbudt - og det må også hun indfinde sig med.

Nytårs-billederne er blevet postet samtidig med, at vildbassen har offentligjort en video for rap-nummeret 'See me Mad', som du kan se herunder.

Se 'See Me Mad'-video her

I det hele taget ser det ud til at have været nogle travle uger for Gabi-tøsen. For et par uger siden bekræftede hun og hendes gammelfar af en mand, den australske mange-millionær Geoffrey Edelsten, 74 år, at de var sammen igen.

De blev ellers skilt efter et års ægteskab i 2016.

Sexbombe savler mælk ud af mundvigen

'Tilbringer julen med min mand', skrev hun på Instagram, og Edelsten bekræftede ved at svare på et spørgsmål, om de var sammen igen.

'Yes we r'. (ja, det er vi).

Gabi og modellen Frenzy Morgan har fælles interesser. Foto: All Over Press

Strand-dronning. Foto: All Over Press

Hellere nøgen end gå med pels. Foto: All Over Press

Gabi og gammelfar er sammen igen. Foto: All Over Press

