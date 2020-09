Vildt badebukse-billede: 73-årige stjerne i forrygende form

I forrige uge gæstede 'Game of Thrones'-stjernen Charles Dance filmfestivalen i Venedig og her kunne den 73-årige skuespiller ikke modstå fristelsen og kastede sig en tur i bølgerne.

Som det fremgår af billederne er han i besiddelse af en imponerende fysisk, som bestemt ikke afslører at den britiske stjerne efterhånden er en aldrende herre.

Charles Dance i bølgerne sammen med kæresten, Alessandra Masi. Foto: Backgrid/Ritzau Scanpix

Charles Dance var i selskab med sin kæreste, den 53-årige italienske filmproducent, Alessandra Masi.

Som bekendt var Charles Dance karakter, Tywin Lannister, en af de mange markante karakterer, der måtte lade livet undervejs i 'Game of Thrones'. Dance fik ikke den mest elegante exit, da Tywin måtte lade livet, mens han forrettede sin nødtørft på kummen:

- Selv om jeg blev dræbt på et lokum, så fulgte jeg serien og så de resterende sæsoner. Det er en fantastisk fantasy-serie og jeg er heldig, at jeg fik lov til at være en del af det, fortalte Charles Dance for nylig i et interview med Popculture.com.

Som så mange andre er den britiske stjerne dog ikke helt tilfreds med afslutningen på 'Game of Thrones':

- Finalen delte seerne. Nogle var tilfredse, mens andre var skuffede. Jeg hører desværre til sidstnævnte gruppe.