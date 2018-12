Vildt familiefoto: 57-årig stjerne er far til ti

Eddie Murphy gør sit til at sikre artens overlevelse.

Den 57-årige skuespiller og komiker, der især er kendt for 'Frækkere end politiet tillader', kan efterhånden stille med et helt fodboldhold.

Hele ti børn er han far til, og den yngste, Max Charles Murphy, blev født 30. november. Og i anledning af julen viser han for første gang hele 'kuldet' frem.

Det sker på datteren Bria Murphys Instagram.

'Glædelig jul', skriver den 29-årige Bria til billedet af den imponerende flok.

Eddie Murphy står med sin toårige datter, Izzy Oona, på armen, mens hans kæreste, den 39-årige Paige Butcher, står med parrets yngste barn.

Murphy er foruden de to små far til sønnerne Eric, 29 og Christian, 28, der har hver sin mor. Derudover har han fem børn med ekskonen, Nicole Mitchell: Bria, 29, Shayne Audra, 24, Zola Ivy, 19, Bella Zahra, 16, Miles, 26. Endelig har han 11-årige Angel Iris med kryddersilden Mel B.

Med på billedet er også Eddie Murphy og Paige Butchers mødre.

Eddie Murphy har ikke ligget på den lade side, når det gælder børneproduktion. Foto: AP

Murphy mødte sin australske kæreste for første gang i 2006, da hun medvirkede i hans film 'Big Momma's House 2'. De begyndte at date i 2012 og har altså siden fået to børn.

