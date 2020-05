Vildt tv: Konkurrerer om at gøre hende gravid

41-årig reality-deltager ønsker brændende at få et barn - se hvordan det skal foregå i reality-programmet

Dating-koncepterne indenfor reality-tv har udviklet sig konstant siden det amerikanske tv-program 'The Bachelor', der fokuserede på en ungkarl, der ud af en lang række kvinder, skulle vælge en enkelt kvinde, som han ville giftes med. Herefter skulle han så fri til hende for åben skærm.

Koncepterne har siden udviklet sig i en vildere retning, hvor man blandt andre har set 'Gift ved første blik', hvor folk gifter sig, uden overhovedet at have set hinanden.

Eller programmet 'Love is Blind', hvor folk forlover sig uden at have set hinanden. Og en lidt mere fræk variant i rækken af dating-koncepterne er 'Naked Attraction', hvor man vælger sin date ud fra, hvordan modparten ser ud nøgen.

Et vildt skridt videre

Det helt nye dating-program fra USA 'Labor of Love' tager nu reality-konceptet et vildt skridt videre. Her skal en 41-årig kvinde nemlig ud af 15 mænd udvælge en mand, der skal gøre hende gravid.

Programmet havde premiere på amerikansk FOX TV i sidste uge.

Tv-værten er Kristin Davis, kendt fra tv-serien 'Sex and the City', og den 41-årige hovedperson er Kristy Katzman, der tidligere har deltaget i reality-serien 'The Bachelor'.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og Independent

Den amerikanske skuespiller Kristin Davis er tv-vært i det nye vilde reality-koncept 'Labor of Love'. Foto: Ritzau Scanpix.

I tv-seriens sidste program skal den 41-årige Kristy Katzmann vælge, om hun vil have et forhold til den udvalgte mand, der så skal gøre hende gravid ved normalt samleje. Hun kan imidlertid også vælge blot at bruge hans sæd. Så han dermed blot bliver en sæddonor i forbindelse med hendes kommende graviditet.

Den 41-årige Kristy Katzman, der både er intelligent og succesfuld, har i mange år puttet sin karriere før ønsket om at få et barn. Men nu er hun altså parat til at tage springet.

I løbet af reality-seriens otte afsnit vil de 15 mænd blive udsat for diverse konkurrencer, udfordringer og test, så Kristy Katzman kan danne sig et skøn over, hvem hun tænder mest på, og hvilke gener hun foretrækker for sit kommende barn. Mændene bliver selvfølgelig sendt hjem, når de i løbet af de forskellige afsnit får en nedad vendt tommelfinger fra Kristy.

Uret tikkede

Den 41-årige Kristy Katzmann har i øvrigt til Fox News forklaret, at hun netop var kommet ud af et langt forhold, da hun sagde ja til at medvirke som hovedperson i Labor of Love.

- Jeg var netop fyldt 40 år og var lige kommet ud af et længerevarende forhold. Jeg indså også, at jeg havde lyst til at skabe en familie. Jeg vidste også, at uret hele tiden tikkede med henblik på mulighederne for at blive gravid. Det var tid til at gøre noget ved det, forklarer Kristy Katzmann, der også har lagt et opslag med en video ud på Instagram, som du kan se herunder: