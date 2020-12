Viser former efter fødsel: 'Sådan!'

For fire måneder siden blev den amerikanske popstjerne Katy Perry mor til sit første barn. Faderen er ingen anden end skuespiller Orlando Bloom. Men der var ikke meget barsel at hente for den 36-årige 'Roar'-sangerinde, der er vendt tilbage til arbejde.

Katy Perry er kendt for ikke at lægge fingre imellem. Og det gør hun bestemt heller ikke i en video, hun har lagt på det sociale medie Instagram.

I videoen ser man en top-stylet Katy Perry i en blå frakke. I takt med at den smukke sangerinde går catwalk dukker ordene: 'Styrke, attitude, stil, selvtillid og sex', op på skræmen.

Men sandheden er måske en helt anden. For sidst i videoen bliver der zoomet ind på et tøjskilt fra mærket 'Spankx'. Og 'Spanx' er et meget velkendt mærke blandt de celebre kvinder, som ønsker at skule lidt former - eller i hvert fald sørge for, at alt sidder, som det skal.

Artiklen fortsætter under video...



Den ærlige video har i skrivende stund fået 1,5 million likes og flere tusinde rosende kommentarer fra fans og andre celebre personligheder. Blandt andre skriver den amerikanske sangerinde Demi Lovato begejstret: 'Hahaha Yesss'.

Flere fans bakker op om at Katy Perry viser, hvordan mange ser ud få måneder efter en fødsel ligesom hun viser, at selvom alting ser perfekt ud på ydersiden, så er tingene på internettet ikke altid en-til-en med virkeligheden.