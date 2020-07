Viser krop frem efter fødsel: Hvordan er det muligt?

I sidste måned fortalte musikeren Iggy Azalea, at hun var blevet mor for første gang i al hemmelighed - nu viser hun en vanvittig talje frem

Fans roser den australske rapper Iggy Azalea efter hendes seneste billede på hendes Instagram-profil. Tilbage i juni måned fødte den verdenskendte rapper en søn, hvilket overraskede mange, da hun havde holdt graviditeten hemmelig.

Nu går fans amok over, hvordan den 30-årige rappers talje ser ud kort tid efter fødslen. Hun har hverken fortalt præcist, hvornår hun fødte sin søn eller vist ham frem for offentligheden. Men den smukke rapper har delt noget af et billede til sine 13,6 millioner følgere, som tyder på, at hun for længst har smidt de ekstra graviditets-kilo.

Se også: Dansk tv-par deler stor nyhed: Er blevet forældre

For Iggy Azalea med det borgerlige navn Amethyst Amelia Kelly og hendes hvepse-talje overrasker, og med billedeteksten: 'Babyvægt. Baby. Vent - det her er en baby-talje' deler hun et billede, som mange falder i svime over.

Artiklen fortsætter under opslaget ...



På Twitter er der en følger, som ikke kan forstå, hvordan stjernen kan blive så trimmet så hurtigt efter sin fødsel. Det har hun en god grund til.

Som svar skriver Iggy Azalea:

'Det var virkelig hårdt - det kan jeg ikke lyve om. Men jeg spiste 'rent' gennem hele forløbet, ingen snyd. Lige så hårdt, som det var mentalt ikke at falde i med sine spiselige lyster, vidste jeg, at jeg ville være glad efterfølgende. Og min baby vejede 4,3 kilo, så han er sund og glad for mit valg også.'

Se også: The Roots-rapper Malik B. er død - blev 47 år

Artiklen fortsætter under billedet ...



Rapperen slog igennem i 2011. Foto: Ritzau Scanpix

Rapperen er meget lukket, når det gælder den lille søn. Hun har endnu ikke skrevet noget om sønnens navn, eller hvornår han præcis kom til verden.

Lige nu er Iggy Azalea i et forhold med rapperen Playboi Carti, men hun har heller ikke fortalt, om han er faderen til barnet.

De to har set hinanden siden 2018.