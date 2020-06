Viser kroppen frem: 'Jeg elsker mig selv'

Jenelle Evans har vist både op- og nedture frem på tv, siden hun i 2010 dukkede op i MTV-serien '16 and Pregnant' og siden i 'Teen Mom 2'.

Den unge mor har fået mange fans i løbet af sin karriere på tv og sociale medier, men hun har i den grad også fået det modsatte. Og det er hun selv helt bevidst om.

På det seneste er det den 28-årige realitydeltagers vægt, som hun har måttet høre meget for. Nu sender hun dog en klar besked til dem, der føler, at de har ret til at kommentere på, hvordan hun ser ud.

Det sker i en TikTok-video, som hun har delt på Instagram.

'Dans som om ingen kigger. Siden karantænen har jeg danset meget mere, og jeg havde glemt, hvor meget jeg elsker det. Døm mig, hvis du vil. Body-shame mig, hvis du vil. Jeg elsker mig selv, så ...', skriver hun og tilføjer en emoji, der rækker fuck.

Jenelle Evans har flere gange vist kroppen frem i de seneste uger, hvor hun har gjort det klart for følgerne, at hun er glad for sig selv, som hun er.

'Når folk taler om min vægt, bliver jeg bare ved med at danse,' skriver hun til en anden video af hende i bikini og tilføjer en opfordring til folk om, at de skal elske sig selv.

Mens Jenelle Evans må høre på masser af kritik for sin vægt, så er der i kommentarfelterne også stor støtte fra følgere, som hylder hende.

'Du ser fantastisk ud, Jenelle,' skriver en af følgerne blandt andet.

'Jeg kan ikke lide dig, men jeg er glad for, at du viser din krop så stolt frem,' skriver en anden.

'Jeg elsker din selvtillid, pige! Lad haterne blive din motivation,' skriver en tredje.

Jenelle Evans er igen tilbage med sin mand, David Eason. Parret har sammen en datter, Ensley, og blev gift i 2017, men i slutningen af 2019 forlod 'Teen Mom'-stjernen ham og søgte om skilsmisse, efter han skød parrets hund. Bruddet holdt dog ikke, og de to er altså igen sammen.

