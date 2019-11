Viser kurverne frem: 'Hvis bare jeg kunne passe den'

Kim Kardashian bliver nødt til at give op på nogle af sine nyeste kjoler, efter hun åbent har fortalt, at hun har taget på

Kim Kardashian har ellers haft stor succes med sin nyeste forretningsidé, hvor hun har produceret undertøj til kvinder, så hele kroppen kan strammes ind og proppes ned i et hvilket som helst outfit.

Dog må den populære realitystjerne erkende, at der bare er nogle stykker tøj, der aldrig kommer til at sidde, som man ønsker det.

Det fortæller hun om på sin Instagramprofil, hvor den smukke mor til fire, står i en drøm af en kjole i et prøverum.

Til billedet har hun beskrevet udfordringen med den røde kjole fra det kendte mærke Versace.

'Hvor flot ville denne her versace-kjole ikke have været, hvis den havde passet', skriver hun retorisk i opslaget, hvor det er meget tydeligt, at kjolen naturligvis ville have været utrolig flot til stjernen, der er gift med rapperen Kanye West.

Kim Kardashian har for nylig åbnet op omkring, at hun har taget meget på det sidste års tid, og at hun træner hårdt for at komme i sin ønskede form igen.

I en story på Instagram delte hun, at det handlede om 18 pund svarende til cirka otte kilo.

Kim Kardashian har siden indrømmelsen været nede og trænet stort set hver dag for at smide de ekstra kilo.

- Jeg håber, at jeg kan nå mit store mål, inden jeg bliver 40, lød det i en video på det sociale medie.