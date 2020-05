Viser sjældent billede af 16-årig datter

Æblet falder i hvert fald ikke langt fra stammen.

Gwyneth Paltrows datter, Apple, har været nødt til at fejre sin 16-års fødselsdag under coronakrisen, og derfor har hendes mor valgt at smide en række billeder ud på Instagram, hvor hun viser den unge kvinde frem.

Apple Martin, der er datter Chris Martin og Gwyneth Paltrow, viser sin utrolige lighed med sin smukke mor på billederne.

Her sidder den unge kvinde i en blomstret kjole og kigger mod sin mor.

I opslaget til billederne har skuespilleren skrevet en lang tekst, hvor hun hylder datteren.

'Jeg kan ikke tro, at jeg skriver de her ord. Men tillykke med de 16 år, min dejlige pige. Du er lyset i mit hjerte. Du er vildt intelligent, og du har den bedste, tørreste sans for humor. Jeg har haft den bedste tid med at være din mor. Jeg elsker vores lange snakke om aftenen, hvor jeg virkelig får lyttet til, hvad du har på hjerte. Du arbejder hårdt for al det, du gerne vil opnå. Jeg er så heldig, at jeg er din mor. Din smukke, unge kvinde. Tak for at vælge mig. Jeg er så vild med dig. Hele vejen til månen og tilbage igen en zillion gange,' skriver hun.

Gwyneth Paltrow anerkender også, at det måske ikke er det fedeste for en ung pige at skulle fejre sin 16-års fødselsdag under coronavirus, men igen har hun kun ros tilovers for datteren.

'Jeg er ked af, at det sker under disse omstændigheder, men som altid med dig, finder du det bedste i alt,' lyder det.