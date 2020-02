Viser vanvittig forvandling

På et nyt billede er Adele nærmest ikke til at genkende

Kiloene er på det seneste raslet af popstjernen Adele med lynets hast.

Den 31-årige stjerne, der blandt andet står bag hittet 'Hello', påbegyndte vægttabet sidste år, efter det blev annonceret, at hun skulle skilles efter syv års forhold.

Under søndagens Oscar-show deltog hun i en privat fest hjemme hos stjerneparret Beyoncé og Jay Z, og her blev hendes nye, slanke figur for alvor vist frem.

Selvom der var fotoforbud til festen, fik den polske tv-vært Kinga Rusin nemlig et billede med verdensstjernen, som hun ifølge eget udsagn næsten ikke kunne genkende på grund af vægttabet.

Se billedet herunder:

Adele har angiveligt tabt over 30 kilo den seneste tid.

Allerede tynd i juli måned

Adeles store vægttab kunne imidlertid allerede ses tydeligt i juni måned 2019, hvor hun poserede på et billede sammen med det berømte band Spice Girls under deres sidste optræden i forbindelse med deres genforenings-turné.

Adele står i midten af billedet og ser mindst lige så slank ud som de kendte Spice Girls-piger. Spice Girls lagde billedet ud på Instagram og skrev således:

'Tak, fordi du kom for at fejre vores sidste aften sammen med os. Adele, vi elsker dig!!!.