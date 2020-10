Viste baller i familie-program på tv

Den britiske Pussy Cat Dolls-sangerinde og tv-kendis Nicole Scherzinger er blevet udsat for voldsom kritik på de sociale medier, fordi hun var iført en meget kropsnær gennemsigtig kjole, der gav frit udsyn til hendes baller i det amerikanske familie-program 'The Masked Singer'.

Det skriver flere medier heriblandt The U.S. Sun. Her kan man i øvrigt se adskillige billeder samt video af den udfordrende kjole.

Nicole Scherzinger er ikke uvant med at optræde i udfordrende tøj. Her ses hun i midten under en koncert med Pussy Cat Dolls. Foto: Shutterstock.

I det sidste afsnit af talent-programmet 'The Masked Singer' onsdag aften deltog Nicole Scherzinger som vanligt som en det af det fem personer store panel, der skal bedømme en lang række kendisser, der iført en maske skal fremføre en kendt sang.

Den 42-årige Nicole Scherzingers udfordrende kjole fik dog mange amerikanske tv-seere til at få kaffen galt i halsen. Flere af dem udtrykte derfor deres kritik og vrede på Twitter.

En Twitter-bruger skriver:

'Nicole. Du er altså nødt til at tage noget tøj på. Du viser din r.. i et tv-show, som alle ser, også børn'.

En anden bruger mener også, at Nicole Scherzingers påklædning er upassende til et tv-program og skriver:

'Du optræder i et primetime program på tv. Det skal din påklædning også passe til.'

En tredje bruger skriver:

'Hun bærer djævelen ud af den kjole'.

Her optræder Nicole på udfordrende vis sammen med sit band Pussy Cat Dolls. Foto: Shutterstock.

Der var dog også rosende ord til Nicole Scherzinger på Twitter. En bruger skrev, at Nicoles kjole helt klart var aftenens vinder.

En anden skrev: 'Jeg elsker din kjole Nicole.'

En tredje skrev:

'Jeg elsker hende. Hvordan kan et menneske være så smukt'.