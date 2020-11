Viste datteren frem og smadrede vild rekord

'Hej Instagram. Det er kun ti år for sent, men her er jeg.'

Sådan skrev Rupert Grint tirsdag på Instagram, hvor han delte det første billede af datteren, der har fået navnet Wednesday G. Grint.

Men selvom det tog ham lang tid at komme på det sociale medie, så tog det ham ikke lang tid at blive populær. Faktisk tog det ham kun fire timer og ét minut, før han rundede én million følgere.

Og det er en ny verdensrekord, skriver Guinness World Records.

Dermed var det ikke længe, den kendte tv-stemme Sir David Attenborough fik lov til at være indehaver af rekorden. Den 94-årige naturforsker tog ellers rekorden fra 'Venner'-stjernen Jennifer Aniston, da han i september kom på det sociale medie for at komme med et opråb i klimakampen.

Han skulle bruge fire timer og 44 minutter på at nå millionen, hvilket var noget hurtigere end skuespilleren, som havde brugt fem timer og 16 minutter. Begge var dog langt efter Rupert Grint, som i den grad har smadret verdensrekorden.

Guinness World Records fortæller, at David Beckham, Pave Frans samt prins Harry og hertuginde Meghan tidligere har haft rekorden.

Rupert Grint og Daniel Radcliffe i filmen 'Harry Potter og hemmelighedernes kammer'. Foto: PR

Rupert Grint blev verdenskendt, da medvirkede i 'Harry Potter'-serien, hvor han spillede Ron Weasley. Skuespilleren har altid været hemmelighedsfuld omkring sit privatliv, hvilket måske er en del af årsagen til, at han ikke har været på Instagram før nu.

I april i år kom det frem, at han ventede sit første barn med kollegaen Georgia Groome. Måneden efter blev de forældre, da Wednesday kom til verden.

Rupert Grint har i skrivende stund rundet 3,1 millioner følgere.