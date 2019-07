Voldsomt drama: Skuespillerinde tæt på at dø

Det kunne have endt helt galt, da Gemma Atkinson fødte sin datter for et par uger siden

Da den 34-årige skuespillerinde Gemma Atkinson 4. juli fødte sin og kæresten Gorka Marquez' første barn, en lille datter, gik det langt fra efter planen.

I et langt opslag på Instagram fortæller den britiske skuespillerinde, der blandt andet er kendt fra serien 'Hollyoaks', at hun og datteren begge var ved at dø under fødslen.

Se også: Scorer nyt stort job

'Det her billede blev taget, da Mia var 30 timer gammel. Det trætte smil på mit ansigt illustrerer ikke rigtig, hvor glad jeg var indeni, for 30 timer tidligere kunne det hele være gået meget anderledes', indleder hun opslaget, hvor hun har delt et billede af hende i en hospitalsseng, hvor hun sidder sammen med sin nyfødte datter. Hun fortsætter:

'Mia var en meget lille baby. Derfor var min jordemor bekymret for, om hun var stærk nok til at åbne min livmoderhals. Vi valgte at lade tvivlen komme hende til gode, men onsdag aften, var hun stadig ikke lykkes med det, selvom hun lå i den rette placering langt nede', fortsætter Gemma Atkinson.

Du kan læse hele opslaget herunder:

Barnets hjerterytme begyndte dog pludselig at falde drastisk inde i maven.

'Ved hver ve faldt hendes hjerteslag. Jordemoderen Katie, som passede på mig på daværende tidspunkt trak i panikalarmen og på 15 minutter blev jeg hastet ud, gjort klar og Mia kom til verden vec et akut kejsersnit. Det var ikke, hvad jeg havde planlagt, men takket være hypnoterapi var jeg i stand til at styre min vejrtrækning trods galskaben og panikken, og jeg accepterede, at jeg var nødt til at gøre, hvad der var bedst for Mia', skriver hun videre i opslaget.

Gemma Atkinson, mens hun stadig var gravid med datteren, Mia. Foto: David Fisher/Shutterstock

Mistede meget blod

Selvom Gemma Atkinson nu havde Mia i sine arme, og datteren var sikkert ude af maven, skulle det dog vise sig, at dramaet langt fra var overstået.

'To timer senere var jeg alene med Gorks (kæresten, red.) og Mia, og vi var så glade, men pludselig blev jeg ekstremt dårlig. Gorka hentede en læge, og hun kastede ét blik på mig, og så trykkede hun på panikknappen. Jeg havde en indre blødning, og jeg havde mistet meget blod. Jeg husker ikke så meget andet end, at der pludselig var ni læger i rummet. Nogle gav mig sprøjter, andre gav mig drop, og der blev hevet blodpropper ud af mig, mens en samtidig forsøgte at berolige Gorks, der stod i hjørnet', skriver den 34-årige skuespillerinde og fortæller, at det var tæt på, at hun ikke ville være her i dag.

Heldigvis handlede lægerne hurtigt, og operationen af Gemma Atkinson gik godt. Efter et par timer vågnede hun op til synet af sin familie.

'Jeg vågnede i et andet rum med Gorks og min familie, der alle var der. Mia sov og en skøn jordemoder, der blev kaldt DI, tjekkede mine papirer. Traumet var overstået, og takket være det fantastiske personale, var vi alle sammen o.k. Jeg er klar over, at andre mennesker har et andet udfald, og jeg er meget taknemmelig for, at Mia og jeg er sunde, og at vi er helet. Jeg vil minde Mia om denne historie hver gang, hun er i tvivl om, hvad hun kan udrette her i livet. Oddsene var i mod os fra starten, men hun var en lille fighter fra dag ét, skriver Gemma Atkinson i opslaget og understreger, at hun er så stolt af sin lille pige.

Se også: Sigmund i kæmpe brøler: - Helt ude af proportioner!

Ud over sin medvirken i 'Hollyoaks' er Gemma Atkinson kendt fra diverse realityprogrammer, eksempelvis 'I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!', 'MasterChef' og 'Soapstar Superstar'.

Derudover har hun medvirket også medvirket i 'Strictly Come Dancing', der er Storbritanniens svar på 'Vild med dans'.