Voldtægtsanklaget rapper i heftigt modangreb

Den franske anklagemyndighed frafaldt tirsdag sigtelsen om voldtægt mod den amerikanske hiphopper Chris Brown. Det skete, efter han mandag blev anholdt i Paris mistænkt for voldtægt.

Ifølge kilder i fransk politi blev Brown anholdt og varetægtsfængslet sammen med en livvagt og en ven.

En 24-årig kvinde havde fortalt, at hun tirsdag i forrige uge mødte den 29-årige amerikanske rapper på en natklub nær Champs-Élysées, og at hun tog med ham og to andre til det eksklusive hotel Mandarin Oriental. Der blev hun voldtaget, hævder hun.

En omgang lort

Tirsdag aften oplyste den franske anklagemyndighed, at Brown er løsladt, og sigtelsen er frafaldet, men at efterforskningen fortsætter.

Chris Brown har i et nu slettet tweet fortalt klart og tydeligt, hvad han mener om sagen. Det skriver E!News.

'Jeg vil gerne gøre det helt klart og tydeligt, at dette er falskt og en omgang lort. For min datter og min familie er dette respektløst og imod min karakter og min moral. Denne kælling lyver', skrev Chris Brown.

Chris Browns forsvarer, Raphael Chiche, oplyser, at hans klient afviser anklagen om voldtægt, og at han vil sagsøge den 24-årige kvinde for ærekrænkelse.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, Brown er havnet i politiets søgelys.

Hans navn er gennem flere år blevet forbundet med en række sager om vold.

Da det kom frem, at han i 2009 havde slået sin daværende kæreste, sangerinden Rihanna, undgik han dog fængsel. Han fik i stedet en betinget dom og 180 timers samfundstjeneste.

Siden er han blevet anklaget for at slå sin manager og true en kvinde med en pistol.

Chris Brown har siden midten af 00'erne været kendt for sine udgivelser og numre som 'Run It', 'With You', 'Kiss Kiss' og 'Forever'.