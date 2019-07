Vraget: - Jeg er gammel og fed

Hvis Tom Cruise ikke allerede var en stor stjerne i 80'erne, så blev han det i den grad efter at have spillet Pete 'Maverick' Mitchell i 'Top Gun' fra 1986.

Actionfilmen blev hurtigt en klassiker, og nu har snedige filmtyper da også fundet på at lave en efterfølger ved navn 'Top Gun: Maverick', der efter planen rammer biografer om et års tid.

57-årige Tom Cruise har takket ja til at genoptage sin ikoniske rolle, men anderledes ser det ud for Kelly McGillis, der spillede astrofysikeren Charlotte 'Charlie' Blackwood i filmen.

Den berømte 80'er-film gjorde Cruise endnu mere berømt. Foto: Paramount

Hun er nemlig slet ikke blevet spurgt, om hun vil medvirke.

Det overrasker hende dog ikke, fortæller hun til Entertainment Tonight ifølge Vanity Fair.

- Jeg er gammel, og jeg er fed, og jeg ligner min alder, og det er ikke, hvad alt det her handler om, forklarer den 62-årige McGillis, der spillede Cruises såkaldte 'love interest' i filmen.

Kelly McGillis fotograferet i 2013. Foto: WireImage

Det generer hende dog ikke. For som hun siger:

- Jeg vil meget hellere føle mig fuldstændig godt tilpas og sikker på, hvem jeg er, og hvad jeg er i min alder, i stedet for at at tillægge alt det andet værdi.

I stedet spiller den 48-årige skuespiller Jennifer Connelly over for Cruise, og der er ingen sure miner fra McGillis' side.

- Jeg er glad på hendes vegne, slår hun fast.

McGillis oplevede ikke samme stjernestatus som sin mandlige medspiller. I dag underviser hun i skuespil og bor langt fra Hollywood i North Carolina med sine to døtre. Her flyttede hun til for at slippe væk fra filmindustrien og blive ædru.

- Det var meget vanskeligt for mig at have en fornemmelse af mig selv eller af min egen identitet eller selvværd i forhold til, hvad jeg arbejdede med. Og det ... Det var bare ikke en prioritet. I stedet var det i første omgang vigtigt at passe mine piger og at være den bedste ædru forælder, jeg kunne være, fortæller hun i interviewet.

'Top Gun: Maverick' har amerikansk premiere 26. juni 2020.