Wauw: Er hun virkelig 55 år?

Dåbsattesten viser, at 'Venner'-stjernen Courteney Cox efterhånden er blevet 55 år.

Men det er fuldstændigt umuligt at se.

Den veltrænede skuespillerinde har fået fans i hobetal til at skrive forbløffede kommentarer, efter hun offentliggjorde videoen herunder på Instagram, hvor man ser hende stige op fra poolen - naturligvis afspillet baglæns.

Her hylder 'Monica' rapperen Missy Elliott's gamle hit 'Work it'.

- Nu forstår jeg endelig, hvad Missy Elliott mente med 'put your thing down, flip it, and reverse it'... det tog mig kun 10 år', skriver Courteney Cox.

Se også: 'Friends'-fortsættelse er ikke længere ren utopi

Det er dog ganske naturligt den toptunede 55-årige krop, der løber med opmærksomheden.

- Gud, du ser godt ud!!!!!!!, skriver én.

- Jeg ved ikke, hvad der er sejest. Denne video eller hvor godt din krop ser ud, skriver en anden.

Se også: 'Friends'-stjerne om trekant-sex: Jeg tabte underkæben

Andre nøjes bare med at sende en række ild-emojies for at signalere, at hun er hot som få.

Ifølge Daily Mail er videoen filmet i Courteney Cox's baghave.

Det ungdommelige ydre står i skarp kontrast til det billede, hun lagde op forleden, hvor hun havde leget med den yderst populære FaceApp, der giver et bud på, hvordan man vil se ud, når man bliver gammel.