Weinstein bliver sendt direkte i spjældet

Onsdag er dommens dag for den tidligere amerikanske og stærkt pigeglade filmproducer Harvey Weinstein.

Han er allerede kendt skyldig i en række seksuelle overgreb på kvinder. Onsdag får han at vide, hvor mange år han skal sidde i spjældet. Umiddelbart efter at dommen er afsagt, ryger den tidligere så feterede film-mogul direkte bag tremmer.

Hans forsvarer har bedt om en fængselsstraf på ikke over fem år, men ifølge flere amerikanske medier risikerer Harvey Weinstein at skulle afsone et sted mellem fem og 29 års fængsel.

Det bliver dommer James Burke, som ved Retten i New York, senere i dag afsiger dommen over Harvey Weinstein.

Styrtet ned fra tinderne

Harvey Weinstein blev i februar dømt for et seksuelt overgreb på sin tidligere assistent Mimi Haley i i 2006 og voldtægt af skuespilleren Jessica Mann i 2013.

Foto: Carlo Allegri/Reuters

Siden Harvey Weinstein i 2017 blev afsløret af en lang række kvinder, er hans liv faldet fuldstændig fra hinanden. Hans kone begærede omgående skilsmisse. Han blev fyret og er nu også totalt falleret uden udsigt til at få et job i branchen igen. Mange af de gamle venner har ligeledes vendt ham ryggen.

Samtidig lider den 67-årige mand af hjerteproblemer, for højt blodtryk og dårlig ryg.

Gennem hjerteoperation

Eksproducerens advokater, Damon Cheronis, Donna Rotunno og Arthur Aidala, beskriver overfor retten, at deres klients fald fra tinderne nærmest er historisk.

Harvey Weinstein har siden selve skyldskendelsen blev afsagt siddet indespærret. Her skulle han ifølge sine advokater både være faldet i søndags og have været gennem en hjerteoperation i sidste uge, hvor han fik indsat en såkaldt stent.

Harvey Weinstein vil få lejlighed til at komme med en afsluttende bemærkning i forbindelse med domsafsigelsen senere i dag. Det forventes dog ikke, at manden vil sige noget, fordi det eventuelt kan blive brugt mod ham i andre retssager.