Weinstein raser: Kræver alle anklager droppet

Den amerikanske filmproducent Harvey Weinstein, der er anklaget for en række sexovergreb på flere forskellige kvinder, kræver nu, at alle anklagerne mod ham bliver droppet.

Det skriver CNN.

Ifølge mediet har Weinsteins advokater sendt et krav til retten i New York om, at sagen bliver droppet - blandt andet fordi den såkaldte grand jury ikke har fået en række emails at se, som er sendt fra en af de kvinder, der har rettet anklager mod Weinstein.

Ifølge Weinsteins advokat Ben Brafman er de emails af en sådan karakter, at de burde være inddraget i sagen.

- Der er tale om meget varme, omsorgsfulde og komplimenterende mails til hr. Weinstein lige efter den påståede episode og fire år frem. Kommunikationen mellem dem viser den sande natur af det intime venskab, som der var konsensus om, og som på intet tidspunkt involverede et overgreb, siger advokaten til CNN.

Kærlige mails

CNN har desuden fået adgang til flere af de mails, som der er blevet sendt mellem Weinstein og en af de kvinder, der har anklaget ham for overgreb.

'Der er ingen anden, som jeg gerne vil ses med, der forstår mig ligeså godt, som du gør. Jeg har normalt ikke fri fra arbejder før efter 19. Jeg ved, at jeg vil være sulten. Hvad er din tidshorisont? Har du tid til middag?', lyder det ifølge CNN fra en af kvinderne i en mail til Weinstein.

Weinstein har nægtet alle anklager om seksuelle overgreb og er blevet løsladt efter at have betalt kaution på en million dollars med krav om, at han bærer fodlænke.

Har det godt

Ifølge Weinsteins advokater har filmproduceren det godt efter omstændighederne.

- Efter omstændighederne holder han modet højt. Ingen kan være glade i den situation, han er i. Ligeså forfærdeligt, som det er at blive anklaget for voldtægt, ligeså forkasteligt er det at blive falsk anklaget for voldtægt, og siden hr. Weinstein har nægtet disse beskyldninger, så er det der, vi er, har advokaten Ben Brafman tidligere fortalt til CNN.

Her understregede han også, at Weinstein føler sig uretfærdigt behandlet.

Anklagerne mod Weinstein blev rejst ni måneder efter, at The New Yorker og The New York Times udgav flere historier om kvinder, der anklagede ham for forskellige former for seksuelle overgreb.

Weinstein nægter sig skyldig i de seks forhold, han er anklaget for - to forhold af voldelige seksuelle overgreb, to voldtægter og to andre seksuelle overgreb af anden karakter.

Bliver han dømt skyldig i anklagerne, kan han risikere at blive idømt livstid.