Western-helt død 92 år gammel

Den 92-årige Hollywood-skuespiller Stuart Whitman døde mandag morgen af hudkræft i sit hjem i Montecito i staten Californien. Han var omgivet af sin familie, da han døde.

Stuart Whitman har medvirket i mere end 150 film og tv-serier, men han blev især kendt som western-helt i diverse cowboy-film, heriblandt 'The Comancheros' fra 1961, hvor han spillede overfor selveste John Wayne. Stuart Whitman har også medvirket i westerns som 'Kaptajn Apache' fra 1970, hvor han spillede overfor Lee Van Cleef samt 'Rio Conchos' fra 1964.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ og det anerkendte filmmagasin The Hollywood Reporter

John Wayne ses her sammen med Stuart Whitman i en scene fra filmen 'The Comancheros' fra 1961. Foto: PR Foto.

Til TMZ fortæller Stuart Whitmans søn Justin Whitman følgende:

'Det gamle Hollywood har mistet endnu en af dets store stjerner. Stuart Whitman var kendt for sine robuste roller og sin store charme. Vi er stolte af ham for hans tv- og filmroller samt for hans Oscar-nominering. Men hvad vi for alvor vil huske ham for, er hans enorme kærlighed til sin familie og sine venner.'

Den sidste film Stuart Whitman medvirkede i, var filmen 'The President's Man' fra år 2000, hvor han spillede overfor Chuck Norris.

Whitman var gennem sit liv gift tre gange. Han har været gift med sin tredje kone siden 1993. Han efterlader sig fire børn, som han fik med sin første kone samt et barn, som han fik med sin første kone.