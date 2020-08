Will Smith chokerer fans

Det er nok ikke en god ide at spille golf med de to spasmagere, Hollywood-skuespilleren Will Smith og popsangeren Jason Derulo. Det kan nemlig hurtigt ende med, at en person 'mister' sine tænder.

Det skete i hvert fald på en video, som Will Smith har lagt ud på sin Instagram. Her fik den 51-årige skuespiller knækket to af sine fortænder og mistede en hjørnetand, da popsangeren Jason Deruso svingede sin golfkølle direkte op i ansigtet på Will Smith. Det hele viste sig selvfølgelig at være en joke. Will Smith har derfor stadig sit berømte tandpastasmil.

Tidligere i dag lagde Will Smith et opslag ud på Instagram, hvor han viser sig frem med to knæikkede fortænder og en mistet hjørnetand. Til billedet skriver Will Smith med et glimt i øjet:

'Jeg må holde op med at invitere Jason Derulo(se i øvrigt mit sidste opslag)'

Tidligere havde Will Smith nemlig lagt en video ud, hvor man ser Jason Derulo ramme ham i ansigtet med en golffølle. Til opslaget skriver Smith:

'Og vi så aldrig mere Jason'.

Mange fans var direkte chokerede og forstod ikke i første omgang, at det var en joke.

En følger skrev:

'Jeg kender en god tandlæge. Du skal nok vente lidt for at få en aftale. Men han kan sagtens ordne dine tænder'.

En anden skrev:

'Hvad i alverden er der sket med dine tænder'.

En brasiliansk følger, der i øvrigt er tandlæge, skrev således:

- Det smerter mit hjerte her fra Brasilien. Jeg er tandlæge. Jeg håber ikke, at det er rigtigt. Men hvis det er rigtigt, skal jeg nok med glæde lave dine tænder. Du er alt for cool og flot til at se sådan ud.'

Will Smith har i øvrigt været i offentligheden og pressens søgelys, siden det blev afsløret, at hans kone Jada Pinkett Smith har haft en affære med rapperen August Alsina. Jada indrømmede i et afsnit af 'Red Table Talk, at hun havde haft en affære med August Alsina, mens hun i en periode var separeret fra Will Smith.