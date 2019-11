Woody Allen og Amazon indgår forlig i millionsag

Filminstruktøren Woody Allen og Amazon har indgået et forlig, efter at Allen blev droppet af virksomheden.

Allen sagsøgte i februar nethandels- og underholdningsvirksomheden for 68 millioner dollar for at opsige en kontrakt på i alt fire film. Det svarer til godt og vel 460 millioner kroner.

Han fremførte dengang, at Amazon brugte gamle og 'ubegrundede' beskyldninger om, at han havde udnyttet sin adoptivdatter seksuelt, som årsag til opsigelsen.

Amazon har imidlertid fastholdt, at selskabet opsagde kontrakten, fordi Allen var kommet med ufølsomme bemærkninger om MeToo-bevægelsen.

Nu har de to parter indgået forlig - dog uden at offentliggøre betingelserne.

Ifølge underholdningsmediet deadline fortæller kilder tæt på forhandlingerne, at 'der til syvende og sidst ikke var nogen vindere' i sagen.

Allen har altid afvist anklagerne i forhold til sin adoptivdatter. De var i sin tid genstand for en efterforskning, men instruktøren er aldrig blevet sigtet.

Hans adoptivdatter, Dylan Farrow, gentog dog sammen med Allens tidligere kæreste Mia Farrow i 2018 anklagerne i kølvandet på MeToo-bevægelsen.

Det fik sagen til at blusse op igen, og adskillige Hollywood-skuespillere lagde afstand til Allen.

83-årige Woody Allen er blandt andet kendt for film som 'Manhattan', 'Annie Hall', 'Hannah and Her Sisters' og i nyere tid 'Midnight in Paris'.

En af hans film under Amazon-kontrakten, 'A Rainy Day in New York', nåede at blive færdiggjort, før Allen blev droppet af nethandelsgiganten.

Den fik efterfølgende premiere i flere europæiske og sydamerikanske lande til en blandet modtagelse.