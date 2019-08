X Factor-stjerne fuldstændig uigenkendelig efter vægttab

Den tidligere britiske X Factor-stjerne Lucy Spraggan indrømmede tirsdag morgen på tv i morgen-programmet 'Lorraine', at hun var tvunget til at stoppe med at drikke alkohol for at nå frem til sin nu meget slankere figur.

Sangeren var inviteret for at tale om sit femte album 'Today Was A Good Day'. Og det var helt tydeligt, at hun havde gennemgået en meget synlig kropsforandring. Hun var nærmest uigenkendelig.

Det skriver flere medier heriblandt Manchester Evening News og Daily Mail

Her kan man tydeligt se Lucy Spraggans store forandring, der skyldes et større vægttab. (Foto: Shutterstock)

Til programværten Christine Lampard forklarede Lucy Spraggan blandt andet følgende:

'Jeg holdt helt op med at drikke øl og spise kiks og brød for et stykke tid siden. Jeg er ganske god til at gå helt ud i overdrivelserne. Så lige nu drikker jeg overhovedet ikke alkohol,' forklarede Lucy Spraggan.

Sangerinden, der fik sit store gennembrud i det britiske udgave af X Factor i år 2012, indrømmede også, at hendes fysiske forandring ligeledes har haft en positiv virkning på hendes mentale helbred.