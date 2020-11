Yngste lotto-millionær anklaget for drab på bedstemor

Matt Topham mødte i retten torsdag tiltalt for at have slået en 75-årig bedstemor ihjel i et tragisk biluheld første juledag

Storbritanniens yngste lotto-millionær er blevet tiltalt for drabet på en ældre dame ved navn Mary Jane Regler i et biluheld første juledag i den britiske by North Cockerington nær Lincolnshire.

Da millionerne rullede ind på den daværende 23-årige Matt Topham og hans kones konto tilbage i 2012 blev de mere almindelige biler i familien Topham skiftet ud med større og dyrere modeller. Og det er netop en af disse biler, som er grund til det tragiske dødsfald.

Parret vandt 45 millioner pund svarende til omkring 370 millioner danske kroner. foto: Shutterstock

Han bliver nu i retten tiltalt for at været grund til et biluheld, som endte fatalt for Mary Jane Regler. Han kørte i en stor og kraftfuld BMW, da han smadrede ind i en Ford Fiesta, hvor Mary og hendes mand Rodney Regler sad i. Rodney Regler slap med livet i behold, men med voldsomme kvæstelser.

Ulykken indtraf 25. december 2019. Matt Topham befandt sig i området, fordi han havde besøgt noget familie nær den lille by, hvor ulykken fandt sted.

En flåde af racerbiler

Den nu 31-årige millionær eget stribevis af luksusbiler af mærket Aston Martin. De biler bruger han også til at deltage i flere racerløb. Og på trods af, at han er blevet efterforsket af politiet for drabet på den 75-årige bedstemor, fortsætter han sin hobby som racerkører.

I oktober 2020 vandt han således førstepladsen ved racerløbet Donington GT Cup Championship i sin egen Aston Martin Vantage GT4 til en værdi af små to millioner danske kroner.