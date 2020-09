Verdens bedst betalte skuespiller er smittet med coronavirus

Skuespilleren Dwayne 'The Rock' Johnson er blevet testet positiv for coronavirus. Det samme er hans kone og deres små børn.

Det melder skuespilleren og den tidligere wrestler i en video på Instagram onsdag.

- Jeg kan fortælle jer, at det her er en af de mest udfordrende og svære oplevelser, vi nogensinde har skullet igennem som familie, siger Johnson i videoen til sine 196 millioner følgere og tilføjer:

- Jeg ville ønske, at det bare var mig, der var blevet testet positiv. Men sådan var det ikke. Det var hele min familie, så det var en hård nyser, siger han.

'The Rock' er gift med sangerinde Lauren Hashian, og parret har to døtre, Jasmine og Tiana.

Mens Johnson og hans hustru var meget medtaget af virussygdommen, havde deres døtre kun milde symptomer, siger 'The Rock'.

Den 48-årige skuespiller siger, at de er blevet smittet med virusset af 'en meget nær ven af familien', der er knust over at bringe smitten videre.

Johnson og familien opdagede symptomerne for to til to en halv uge siden.

Han siger, at de nu er raske igen efter smitten.

- Vi er på den anden side af det nu, og vi er ikke længere smittebærere. Og gudskelov er vi sunde, siger skuespilleren.

I august kårede erhvervsmagasinet Forbes Dwayne Johnson som verdens mest indtjenende skuespiller for andet år i træk.

'The Rock' tjente fra 1. juni 2019 til 1. juni 2020 over 550 millioner kroner.

Han har også tjent gode penge på hans sportstøjskollektion, Project Rock.

Andre store Hollywood-stjerner har også været smittet med coronavirus, heriblandt Tom Hanks, Antonio Banderas og Idris Elba. Alle er blevet erklæret raske igen.

Filmbranchen har - ligesom mange andre brancher - været hårdt ramt af pandemien, der har sat store dele af produktionen i stå.

Den amerikanske delstat Californien, hvor Hollywood ligger, er den hårdest ramte delstat i USA med over 720.000 smittede og 13.311 dødsfald under pandemien.