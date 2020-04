Verdensstjerner indsamler over en milliard kroner til coronavirus

Lady Gaga, Paul McCartney, The Rolling Stones og Beyoncé er blandt de verdensstjerner, som natten til søndag optrådte ved støttekoncerten 'One World: Together at Home'.

Den globale tv-begivenhed er en kombination af musik, komedie og historier fra blandt andre læger og sygeplejersker, som står i frontlinjen i kampen mod coronavirusset.

Arrangørerne oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at virksomheder og andre donerer har bidraget med omkring 150 millioner dollar, hvilket svarer til over en milliard danske kroner.

Den to timer lange koncert, der blev sendt på YouTube og en lang række amerikanske og udenlandske tv-kanaler, omfatter toppen af poppen.

Således bidrog blandt andre Taylor Swift, Elton John, Stevie Wonder, David Beckham, Michelle Obama, Oprah Winfrey og Billie Eilish med hjemmevideoer.

- Jeg er så taknemmelig for sundhedsarbejderne, de supermarkedsansatte og postarbejderne, der arbejder så hårdt, siger superstjernen Lady Gaga, som står bag initiativet.

Showets værter er Jimmy Kimmel, Stephen Colbert og Jimmy Fallon.

'One World: Together at Home' er arrangeret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og ngo'en Global Citizen.

Begivenheden er rettet mod at tilskynde filantroper og virksomheder til at bidrage til WHO's Covid-19-solidaritetsfond.

En del af pengene går til Unicef, og generalsekretær Karen Hækkerup har svært ved at få armene ned over koncerten.

- Der er nogle begivenheder, der definerer generationer. Corona vil definere vores generation.

- Både fordi den på tragisk vis vil kræve så mange liv, men også fordi vi i fællesskab kommer med nogle svar, viser sammenhold, og hjælper alle dem, der ikke kan komme igennem den her krise alene, udtaler hun i en pressemeddelelse.

- Den her koncert vil blive husket som en stjerne, der lyste i en mørk tid, tror jeg.