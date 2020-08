Vild forvandling: 38 kilo lettere

Datteren af Black Sabbath-legenden Ozzy Osbourne satte sig i starten af året for at gøre noget ved vægten - nu viser hun resultatet

Kelly Osbourne, der er datter af metal-legenden Ozzy Osbourne, er kommet godt i mål med den rejse mod vægttab, hun påtog sig i starten af året.

I et billede på Instagram vælter roserne ned over den 35-årige tv-stjerne, skriver People.

'Åh, du godeste, hvor har du tabt dig meget,' skrev tv-værten Jeannie Mai.

'Det er rigtigt, mamma Mai. Jeg har tabt 85 pund (38,5 kilo red.), siden jeg sidst så dig. Kan du tro det?' svarede Osbourne.

Se også: Enormt vægttab: Fans flipper ud over nyt billede

'Jeg praler, fordi jeg har arbejdet hårdt, og det føles godt!!!,' skrev Kelly på et Instagram-billede, hvor hun viste, at hun nu kunne passe en amerikansk størrelse 26, der svarer til en small.

Se også: Tv-stjerne viser stort vægttab

'2020 bliver mit år'

Efter et hektisk år i 2019 forklarede Osbourne på Instagram, at hun havde fået en mindre åbenbaring efter to år på vandvognen.

'Jeg har forstået, at jeg konstant sætter andres behov før mine egne. 2020 bliver mit år!' skrev hun.

Se også: Bliver 40: Fejrer med 14 år gamle jeans