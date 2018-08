Ville hylde død verdensstjerne - talte kun om sig selv

Aretha Louise Franklin ændrede den kurs, som mit liv var på. Jeg forlod Detroit, da jeg var 18 år. Jeg havde 35 dollars (Cirka 230 kroner, red) i min pung. Min drøm var at blive professionel danser, men efter at have kæmpet i flere år, hvor jeg ikke slog igennem og ikke havde nogen penge, besluttede jeg at gå til auditons på musicals.

Jeg havde ikke fået sangtræning, og jeg havde ikke drømme om at blive en sanger, men jeg prøvede lykken. Jeg fik afslag til alle mine auditions – jeg var ikke høj nok, faldt ikke godt nok ind, havde ikke en rækkevidde på 12 oktaver, var ikke køn nok. Jeg var bare ikke nok.

Men så en dag ledte en fransk disko-sensation efter korsangere og baggrundsdansere til hans verdensturné. Jeg tænkte ’hvorfor ikke, det værste der kan ske er, at jeg går tilbage til at blive røvet, sigtet på med en pistol, og blive mistænkt for at være, en prostitueret, når jeg skulle på til min lejlighed på tredje sal i et crackhouse. Det er nemlig rigtig, jeg er en ’Rebel Heart’.

Så jeg tog til den her audition, hvor to store, franske producere sad i en tom teatersal og udfordrede mig til at være fantastisk. Selve danse-auditionen gik fint, men så spurgte de mig, om jeg havde noder med og en sang klar. Der gik jeg i panik. Jeg havde overset denne ret væsentlige del af auditionen.

Jeg var nødt til at tænke hurtigt, det var min næste måltid der var på spil. Heldigvis var et af mine yndlingsalbums ’Lady Soul’ med Aretha Franklin. Jeg sagde bare ’You Make Me Feel’… Og der var stilhed. (You Make me Feel Like) A Natural Woman. De to franske fyre nikkede bare til mig. Jeg sagde ’ du ved, af Aretha Franklin.’

De kiggede over på pianisten, som bare rystede på hovedet, ’jeg skal bruge noderne’ forklarede han. Og jeg forklarede, at jeg ikke havde brug for nogen noder, at jeg kunne hele sangen udenad, og at jeg ville synge den uden musik.

Jeg kunne se, at de ikke tog mig seriøst – og hvorfor skulle de? En lille splejset hvid pige, som bare dukker op og synger en sang, som er lavet af en de største soulsangere, der nogensinde har levet. Og så ville jeg endda synge den uden at blive akkompagneret af musik! Jeg sagde bare ’Bitch, jeg er Madonna’, eller nej, sådan sagde jeg det ikke, for jeg var ikke Madonna endnu. Jeg vidste ikke, hvem jeg var. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde, eller hvad der kom over mig i det øjeblik.

I undrer jer sikkert over, hvorfor jeg fortæller jer denne historie. Der er en forbindelse, for intet af dette kunne ske, eller ville ske, uden vores dronning af soul. Hun ledte mig til den jeg er i dag, og jeg ved, at hun havde stor indflydelse på mange af de mennesker, som er samlet her i aften. Og jeg vil gerne takke dig, Aretha, for at have givet os alle styrke. R-E-S-P-E-C-T. Længe leve dronningen